وأدت الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار النفط وتأجيج مخاوف التضخم العالمي.

ومع ذلك، قال ديمون إن الصراع سلط الضوء على تحول في العقلية داخل المنطقة يمكن أن يهيئ الظروف لحل دائم للتوترات القائمة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى ما وصفها بالرغبة لدى السعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في "سلام دائم في الشرق الأوسط"، قائلا "هذا هو سبب تفاؤلي بعض الشيء".

وأضاف "ربما يكون الأمر أكثر خطورة على المدى القصير، لأننا لا نعرف نتيجته".

وواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات شديدة من خصومه السياسيين بشأن الحرب، حتى أن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا إن إيران لا تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة.

وقال ديمون "إيران تشكل تهديدا إرهابيا... إنها عامل قتل حقيقي"، مشيرا إلى انخراط طهران في صراعات إقليمية ودعمها لفصائل مسلحة.

لكنه قال إن إسرائيل عليها أيضا أن تلعب دورا في تخفيف التوترات الإقليمية.

وقال "في رأيي، على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد للمساعدة في إقامة دولة فلسطينية".

وبينما عبر عن تفاؤل حذر بشأن مستقبل المنطقة، قال ديمون إن الصراع كشف عن افتقار الولايات المتحدة للقدرة الصناعية على زيادة إنتاج الأسلحة بسرعة في أوقات الحرب.

وقال إنه زار البنتاقون في وقت سابق أمس الثلاثاء وشعر بإحباط شديد من قواعد الشراء والقيود السياسية وجمود الميزانية وأعباء الامتثال التنظيمي.

وقال ديمون "بالطبع تعلمون أيضا أنه سيتم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش، وهو ما نحتاج إليه حقا... نريد فقط أن نكون جزءا من مساعدة سلسلة التوريد الخاصة بهم".