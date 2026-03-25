وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولاراً للأونصة، فيما قفزت العقود الأميركية الآجلة 3.8 بالمئة إلى 4,604.32 دولار.

وجاء الدعم الرئيسي من تراجع الدولار، ما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وعزز الطلب عليه.

كما ساهم هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل في تخفيف الضغوط التضخمية، بعد تقارير عن خطة أميركية من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، متحدثاً عن تنازلات تتعلق بالطاقة ومضيق هرمز، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي المقابل، لا تزال توقعات السياسة النقدية تميل إلى التشدد، إذ تشير بيانات الأسواق إلى عدم توقع خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 3.8 بالمئة إلى 73.94 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1984.05 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1461.75 دولار.