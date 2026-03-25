وتراجع خام "برنت" 4.25 دولار إلى 95.98 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 3.47 دولار إلى 88.88 دولار، بحلول الساعة 4:05 بتوقيت غرينتش.

وجاء التراجع بعد موجة صعود بنحو خمسة بالمئة في جلسة الثلاثاء، قبل أن تتقلص المكاسب مع تزايد التقلبات في السوق.

وتعززت التوقعات بعد تقارير عن إرسال الولايات المتحدة مقترحاً من 15 نقطة إلى إيران لإنهاء الحرب، يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

كما أشارت تقارير إلى مساعٍ لوقف إطلاق النار لمدة شهر، بهدف إفساح المجال لمناقشة تفاصيل التسوية، في حين أبدت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات بين الجانبين.

في المقابل، لا تزال الشكوك قائمة، إذ نفت إيران الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، ما يحد من موجة البيع في الأسواق.

وأشار محللون إلى أن الأسعار قد تعاود الارتفاع في حال تعثر المفاوضات أو استئناف الهجمات، خاصة إذا امتدت إلى منشآت الطاقة في المنطقة.

وفي تطور ميداني، أبلغت إيران جهات دولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" مضيق هرمز بشرط التنسيق، في إشارة إلى احتمال تخفيف القيود على الملاحة.