في هذا السياق، تبرز الصين كأحد المستفيدين المحتملين من انشغال الولايات المتحدة في نزاع قد يبدو طويلاً ومعقّداً، بما يفتح أمام بكين هامشاً أوسع للحركة الاستراتيجية.

تُوظّفُ بكين هذا الانشغال الأميركي لتعزيز موقعها الجيوسياسي، سواء عبر تصعيد الضغط في محيطها الحيوي، أو من خلال إعادة تقديم نفسها كقوة استقرار دولية في مقابل صورة أميركية أكثر ميلاً لاستخدام القوة.

يمنح هذا التحول الصين فرصة لتوسيع نفوذها السياسي والدبلوماسي، بالتوازي مع تقليص قدرة واشنطن على التركيز في ملفات حساسة مثل تايوان.

بالتوازي، تراكم الصين مكاسب اقتصادية محتملة من تداعيات الحرب، مستفيدة من اضطرابات أسواق الطاقة العالمية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تتفوق فيها، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. ومع تصاعد المخاوف من صدمات نفطية، تتعزز رهانات الأسواق على الشركات الصينية، ما يمنح بكين فرصة لترسيخ هيمنتها في صناعات المستقبل وتحويل الأزمة إلى رافعة للنمو.

مكاسب استراتيجية

على الصعيد الاستراتيجي، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى "الفرص الاستراتيجية (بالنسبة للصين) التي يمكن أن تنشأ من رهان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حرب إيران، في ظل انشغال واشنطن بمستنقع متفاقم في الشرق الأوسط في وقت تصعّد فيه بكين الضغط العسكري على تايوان ".

وينقل التقرير عن يون صن من مركز ستيمسون في واشنطن، قوله: "الآن مع استمرار الحرب في إيران وانشغال الولايات المتحدة هذه فرصة جيدة للغاية للصين". إذ تخدم الحرب على إيران أيضاً أهداف الدعاية الصينية؛ فقد سعت بكين إلى تقديم نفسها كركيزة للاستقرار في مقابل أميركا التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.

وعلى المدى البعيد، يرى المحللون أن استخدام واشنطن الأحادي للقوة قد يُسهّل على بكين تبرير أي عمل مستقبلي ضد تايوان، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، بحسب التقرير.

وقال محللون إن الخطاب الرسمي الصيني بشأن الحرب كان هادئاً نسبياً، حيث أدانت وسائل الإعلام الحكومية الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران، لكنها امتنعت إلى حد كبير عن توجيه انتقادات مباشرة لترامب، الذي قد يكون الرئيس الصيني شي جين بينغ، حريصاً على تجنب إغضابه.

أرجأ ترامب زيارة مقررة إلى بكين هذا الشهر بسبب الحرب. لكن المحللين قالوا إن شي جين بينغ كان حريصاً على مواصلة العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني المحلي واعتماده الكبير على الصادرات لتحقيق النمو.

كما تهدد الحرب برفع التكاليف في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما يضع مزيداً من الضغط على هوامش المنتجين في حين أن ضعف الطلب في الداخل يدفع إلى منافسة شرسة على الأسعار.

وقال المحللون إنه في حين تكافح الولايات المتحدة وإسرائيل لإخضاع إيران تماماً بالقوة الجوية، فإن تفوقهما الجوي الشامل وقدرتهما على القضاء على القيادة العليا للبلاد لن يغيب عن بكين.

ومع ذلك، قد يرى شي أيضاً في ترامب، الذي كان أقل صراحة في دعمه لتايوان من أسلافه، أفضل أمل لإقناع الولايات المتحدة بتخفيف دعمها لتايبيه، أو إبطاء وتيرة مبيعات الأسلحة .

من جانبه، يقول خبير الشؤون الصينية الدكتور جعفر الحسيناوي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الحرب الحالية أفرزت جملة من المكاسب الاستراتيجية لصالح الصين؛ في مقدمتها انكشاف حدود القوة العسكرية للولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بفاعلية حاملات الطائرات التي طالما شكّلت أداة ردع رئيسية، لكنها -بحسب تقديره - لم تصمد طويلاً أمام الضربات الإيرانية واضطرت إلى الانسحاب.

ويضيف أن هذه التطورات منحت الصين فرصة عملية لاختبار بعض منظوماتها الدفاعية، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي وتحديد المواقع القتالية بدقة عالية، وهو ما يعزز من جاهزيتها العسكرية في أي سيناريوهات مستقبلية.

وفي هذا السياق، يرجّح الحسيناوي أن أي تحرك صيني محتمل تجاه تايوان قد يصبح أقل تعقيداً مقارنة بما كان عليه سابقاً، في ظل ما وصفه بانكشاف القدرات الحقيقية للولايات المتحدة وضعف استراتيجيتها في حسم الصراعات بسرعة وفعالية، ما وضعها في موقف حرج تسعى من خلاله إلى تقليل الخسائر المعنوية والسياسية، على حد تعبيره.

وفي المقابل، يشير إلى أن الصين لا تزال تتحمل تداعيات اقتصادية سلبية نتيجة الحرب، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع تدفقه من المنطقة، في ظل التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تعطّل سلاسل الإمداد وتكدس البضائع المعدّة للتصدير.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يوضح الحسيناوي أن الصين تواصل انتهاج سياسة تتسم بالهدوء والبراغماتية، ما يعزز من صورتها كطرف موثوق ومسؤول في العلاقات الدولية، في مقابل ما وصفه بتراجع مصداقية الولايات المتحدة نتيجة سياسات تتسم بالتضليل وعدم الشفافية.

مكاسب اقتصادية

على الجانب الآخر، فإن ثمة مكاسب اقتصادية أخرى يمكن أن تدفع بها حرب إيران بشكل غير مباشر بالنسبة للصين، من بينها الرهانات المرتبطة بدعم الطاقة المتجددة.

وبحسب تقرير لـ "رويترز" فإن المستثمرون يتهافتون على أسهم الطاقة المتجددة الصينية، ويراهنون على أن الصدمة النفطية الناجمة عن الحرب ستعزز الطلب العالمي على الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه الصين.

ووفق التقرير، فإنه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، بدأت الأموال تتدفق إلى الأسهم الصينية في مجالات تتراوح من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى السيارات الكهربائية والبطاريات.

ونقل عن مدير صندوق التحوط في شركة ترينيتي سينرجي للاستثمارات، يوان يوي، قوله إنه راهن على المدى الطويل على مصادر الطاقة المتجددة في الصين، معتبراً أنها ستستفيد من دعم الدولة وزيادة الطلب على الصادرات. وأضاف: "في ظل الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة".

كما قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الصناديق Wish Fund Management Co، لين شنغ إن أزمة الطاقة الحالية ستدفع العديد من الدول إلى الاهتمام بأمن الطاقة ومزيج الطاقة الإجمالي لديها، مما سيزيد من صادرات الطاقة المتجددة الصينية.

واستطرد: "بعض هذه القطاعات التي تعاني من فائض في العرض ستصبح مربحة للغاية في المستقبل"، مضيفاً أن تصحيح سوق الأسهم يوفر فرصة جيدة جداً لشراء مصادر الطاقة المتجددة الصينية.

مصالح بكين

وتقول الكاتبة الصحافية والمحللة الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط، فإن الطرح القائل بإمكانية تحقيق الصين لما يُسمى بـ"فرص استراتيجية" نتيجة انخراط الولايات المتحدة في صراع عسكري مع إيران، ينبغي التعامل معه بعقلانية وواقعية.

وتوضح أن الصين تلتزم دائماً بعدم السعي لتحقيق مصالحها على حساب أزمات الدول الأخرى، حيث دعت باستمرار إلى وقف إطلاق النار ورفضت اللجوء إلى استخدام القوة بشكل تعسفي، مؤكدة أهمية حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض. وتشدد على أن تصاعد الأوضاع لا يؤدي فقط إلى تفاقم الاضطرابات الإقليمية، بل ينعكس سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد وتعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما لا يخدم مصالح أي دولة، بما في ذلك الصين.

وتشير إلى أن بكين تركز بشكل أساسي على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار العام، لافتة إلى أن الشرق الأوسط يمثل منطقة حيوية لإمدادات الطاقة وممراً رئيسياً للملاحة الدولية، وأن أي توسع في نطاق الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطل حركة التجارة، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

كما تؤكد أنه، وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودولة مسؤولة، تركز الصين على استقرار الأسواق الدولية وحماية المصالح العامة العالمية، وليس على "الاستفادة" من النزاعات.

وفي السياق ذاته، تشدد على أن المجتمع الدولي يحتاج إلى التعاون لا المواجهة، محذرة من أن الاعتماد على منطق القوة يؤدي إلى تقويض المصداقية الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، مضيفة: "تمسك الصين بالدعوة إلى الحوار والتعددية، ودفعها نحو الحلول السياسية، يعزز ثقة المجتمع الدولي بالقوى الداعمة للاستقرار".

وتختتم حديثها بالتأكيد على أن هذه الأزمة لا تحمل "مكاسب استراتيجية" بقدر ما تفرض مخاطر مشتركة، وأن دور الصين يتمثل في الدفع نحو التهدئة والحفاظ على السلام والاستقرار، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في المنطقة.