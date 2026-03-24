وتشمل أعمال التطوير إنشاء مركز جديد للتحكم بالعمليات، وإدخال تحسينات على نظام التحكم الآلي للقطارات باستخدام تقنية "أورباليس"، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات، فضلاً عن توريد 16 عربة طراز "إنوفيا إيه بي إم آر"، وتحديث أبواب المحطات في جميع الصالات، إضافة إلى عقود تشغيل وصيانة تمتد لـ 15 عاما.

وتتوقع الشركة أن يسهم تحديث نظام " سكاي واي" في خفض حالات انقطاع الخدمة وتحسين تجربة المسافرين في واحد من أكثر المطارات الأميركية اكتظاظا بالركاب، حيث استقبل المطار ما يزيد على 48 مليون مسافر العام الماضي، والذي يشهد حاليا أ'مال توسعة كبرى.

وفي سياق متصل، أكد مايكل كيرولي، رئيس فرع ألستوم بمنطقتي الأميركيتين، أن الجيل الجديد من نظام النقل الآلي للركاب سيقدم خدمة أكثر موثوقية للمسافرين ، ويعزز أواصر الشراكة بين الشركة الفرنسية والمطار الأميركي.