وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن "ستاندرد اند بورز جلوبال" إلى 50.5 في مارس، مقارنة بـ51.9 في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر، ومخالفاً توقعات الأسواق التي رجحت تراجعاً أقل إلى 51.0.

ورغم التراجع، ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يشير إلى استمرار النمو لكن بوتيرة ضعيفة.

وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع الطلبيات الجديدة وضعف أداء قطاع الخدمات، في حين استمر قطاع الصناعات التحويلية في التوسع، رغم تباطؤ الإنتاج إلى 51.7 من 51.9.

وقفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، مع تأثير واضح لارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد المرتبط بالحرب، خاصة في القطاع الصناعي.

وحذّر كبير خبراء الاقتصاد في "ستاندرد اند بورز جلوبال"، "كريس ويليامسون"، من مخاطر دخول منطقة اليورو في حالة "ركود تضخمي"، مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو في آن واحد.