وبموجب شروط الاتفاقية، ستستثمر صناديق أبولو في أسهم الشركة اليابانية لدعم وضعها المالي ونموها على المدى الطويل.

وبفضل استثمار صناديق أبولو ودعمها الاستراتيجي، ستتمكن شركة نيبون شيت غلاس من تسريع مبادرات النمو والاستثمار في التقنيات المستقبلية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول مارس المقبل.

يذكر أن نيبون شيت غلاس من أكبر شركات تصنيع الزجاج في اليابان.

وفي عام 2006، استحوذت على شركة بيلكينغتون في بريطانيا، لتصبح شركة نيبون شيت غلاس/بيلكنجتون واحدة من أكبر أربع شركات للزجاج في العالم إلى جانب شركات غارديان إنداستريز وسان غوبان وآساهي غلاس.