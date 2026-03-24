وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 578.45 نقطة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

وجاء الدعم الرئيسي من أسهم قطاع الطاقة، التي واصلت مكاسبها مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، في ظل اضطرابات الإمدادات.

وتحسنت شهية المخاطرة نسبياً بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأجيل هجوم على منشآت طاقة إيرانية، مع حديثه عن محادثات إيجابية، في حين نفت طهران وجود أي مفاوضات.

في المقابل، لا تزال المخاطر قائمة مع إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية، ما يثير مخاوف من ضغوط تضخمية في أوروبا المعتمدة على واردات الطاقة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم "ساب" الألمانية 2.2 بالمئة، بينما قفز سهم "بويج" الإسبانية 16 بالمئة بعد تقارير عن محادثات اندماج مع "إستي لودر".

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو لاحقاً اليوم، للحصول على إشارات إضافية حول مسار الاقتصاد.