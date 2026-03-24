وأوضحت الوزارة أن نتائج الاختبارات الأولية للبئر أظهرت قدرة إنتاجية تُقدّر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إضافة إلى نحو 2700 برميل من المتكثفات.

ويأتي الاكتشاف ضمن مساعي مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في ظل ضغوط على الإمدادات، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وتُعد الصحراء الغربية من أبرز مناطق الإنتاج البري في مصر، حيث تشهد نشاطاً مكثفاً من الشركات العالمية، وفي مقدمتها "أباتشي"، التي تُعد من أكبر المستثمرين في قطاع النفط والغاز بالبلاد.