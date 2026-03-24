وأرجأ ترامب أمس الاثنين قصف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران بسبب ما وصفه بالمحادثات المثمرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مسؤول أميركي لمنصة سيمافور "توقف الهجمات لمدة خمسة أيام يقتصر على مواقع الطاقة لديهم فقط".

وأضاف تقرير سيمافور أن إسرائيل لم تكن طرفا في محادثات واشنطن مع طهران.

وقفز المؤشر الرئيسي في دبي أربعة بالمئة في التعاملات المبكرة، مدعوما بصعود سهم شركة التطوير الرائدة إعمار العقارية 5.3 بالمئة وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 4.5 بالمئة.

كما ارتفع سهم شركة دو بنحو 3.7 بالمئة، في حين قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 4.6 بالمئة.

وفي العاصمة أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع صعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.1 بالمئة وارتفاع سهم شركة الدار العقارية العملاقة بنسبة 5.6 بالمئة.

كما سجل سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة، وشهد سهم أدنوك للغاز ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، بنسبة 2.77 بالمئة لتصل إلى 102.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش.