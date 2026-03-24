وأوضح التقرير السنوي لعام 2025 أن هذه الخسائر ترتبط بشكل رئيسي بالحرب مع حركة "حماس" في غزة، إضافة إلى العمليات العسكرية في لبنان، ولا تشمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.

وفي سياق الضغوط المالية، أقرّت الحكومة زيادة في ميزانية 2026 بنحو 13 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب، في ظل توقعات بارتفاع العجز وتراجع النمو.

وأشار محافظ البنك المركزي، "أمير يارون"، إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2 بالمئة وعجز عند 3.9 بالمئة، إلا أن هذه الأرقام مرشحة للتراجع، ما يعني ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وقدّر التقرير أن الحرب القصيرة مع إيران في يونيو كلّفت الاقتصاد نحو 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أظهرت البيانات تأثيراً على التجارة الخارجية، إذ تراجعت الصادرات إلى ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بنحو مليار دولار في 2024 و1.5 مليار دولار في 2025، في ظل تأثر العلاقات السياسية، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول أخرى.

ويشير التقرير إلى أن المواقف السياسية لبعض الدول باتت تؤثر بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري مع إسرائيل.