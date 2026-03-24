وفي قلب هذه التحولات، يبرز مضيق هرمز كنقطة اختناق استراتيجية تتحكم في شرايين التجارة العالمية بأكملها.

تكشف التحذيرات الصادرة عن مؤسسات مالية كبرى، ومن بينها بنك "يو بي إس"، عن حجم المخاطر الكامنة في أي اضطراب مطوّل بهذا الممر الحيوي، حيث تمتد التداعيات لتشعل موجات تضخم في الغذاء وتربك سلاسل الإنتاج الصناعي. ومع تزايد الاعتماد العالمي على هذا الممر، تتعاظم حساسية الأسواق لأي تصعيد جيوسياسي في المنطقة.

تضع هذه التطورات الاقتصاد العالمي أمام اختبار قاسٍ، في ظل تداخل الأزمات وتراكم الضغوط على سلاسل الإمداد، بما يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة النظام التجاري الدولي على الصمود.

بعيداً عن النفط، أدى الصراع إلى تعطيل تدفقات المواد والسلع الحيوية الأخرى، بما في ذلك الهيليوم والأدوية والأسمدة.

وحذر محللو بنك يو بي إس عملاءهم قائلين:

"مضيق هرمز ليس مجرد نقطة اختناق حاسمة للطاقة العالمية فحسب، بل أيضاً للسلع الأخرى"،

"إن أي اضطراب مطول لن يؤثر على أسعار الطاقة فحسب، بل سيؤثر أيضاً على أسعار المواد الغذائية والإنتاج الصناعي".

واستعرض التقرير، الذي نشره "بيزنس إنسايدر" بعض السلع الأساسية للاقتصاد العالمي التي تتأثر بالحرب، على النحو التالي:

الهيليوم: أدت الحرب إلى إلحاق الضرر بإمدادات العالم من الهيليوم، الذي يستخدم في أجهزة الذكاء الاصطناعي عالية التقنية والرعاية الصحية (..) تُعد قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم في العالم، ولا تسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة، حيث تنتج أكثر من ثلث إنتاج الهيليوم في العالم في عام 2025، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

الأدوية الصيدلانية: أدت اضطرابات النقل التجاري الناجمة عن الحرب في إيران إلى الإضرار بتجارة الأدوية العالمية (..) وتشمل هذه اللقاحات والأنسولين والمستحضرات البيولوجية وعلاجات السرطان، وفقًالمبادرة "فكر في الصحة العالمية" التابعة لمجلس العلاقات الخارجية.

الأسمدة: أدى توقف حركة الشحن في مضيق هرمز إلى التأثير على تدفق منتجات الأسمدة الضرورية للصناعة الزراعية.. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من ثلث الأسمدة المنقولة بحراً على مستوى العالم يمر عبر مضيق هرمز.

اضطرابات

يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران خلقت صدمة هيكلية غير مسبوقة في سلاسل الإمداد العالمية، تتجاوز بكثير نمط أزمات النفط التقليدية.

ما يحدث حالياً يمثل شللاً واسع النطاق في منظومة اللوجستيات التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.

تعطل مضيق هرمز أدى إلى توقف شبه كامل في حركة السفن، ما أجبر شركات الشحن على التحول إلى مسارات بديلة أطول،وهو ما زاد مدد الرحلات ورفع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب بنسب غير مسبوقة، إلى جانب فرض رسوم إضافية على الحاويات.

الأزمة امتدت لتشمل قطاع الطيران، حيث أدى إغلاق المجالات الجوية في عدد من الدول في بعض الأحيان إلى تراجع كبير في سعة الشحن الجوي العالمية، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات، ما تسبب في اختناقات حادة في الممرات الجوية البديلة وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد، خاصة في آسيا.

ويوضح أن الضربات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة فاقمت الأزمة، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الغاز، ما انعكس سلباً على اقتصادات كبرى تعتمد على هذه الإمدادات. كما يحذر من تداعيات نقص غاز الهيليوم، الذي يمثل عنصراً حيوياً في قطاعات طبية وتكنولوجية متقدمة، مشيراً إلى أن توقف الإمدادات قد يعطل صناعات حساسة مثل الرنين المغناطيسي وتكنولوجيا الفضاء.

ويؤكد أن هذه الصدمة اللوجستية والطاقوية تسببت في تأثيرات ممتدة على سلاسل إنتاج أشباه الموصلات وصناعات الذكاء الاصطناعي، نتيجة نقص الطاقة والغازات النادرة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ إنتاج الإلكترونيات وبطاريات السيارات الكهربائية، ويدفع الشركات العالمية لإعادة النظر في توزيع مراكز الإنتاج.

وفي سياق متصل، يحذر من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي، موضحاً أن اضطراب تجارة الأسمدة وارتفاع أسعارها بالتزامن مع موسم الزراعة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة، ما ينذر بموجة تضخم غذائي عالمية، خاصة في الدول النامية المعتمدة على الاستيراد.

كما يشير إلى أن:

قطاع الرعاية الصحية يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن ونقص المواد الخام، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في توافر الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها، خصوصاً الأدوية الحساسة التي تعتمد على النقل السريع.

الأزمة طالت كذلك قطاعات الصناعة الثقيلة ومواد البناء، حيث أدت اضطرابات الطاقة والنقل إلى ارتفاع أسعار المعادن والبتروكيماويات، وهو ما ينعكس مباشرة على قطاعات السيارات والتشييد، مع تعطل بعض المشاريع الكبرى نتيجة تأخر الإمدادات.

العالم يواجه صدمة مركبة ومتعددة الأبعاد، تبدأ بارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتمتد إلى نقص في الإمدادات الصناعية والتكنولوجية، وصولاً إلى تهديدات للأمن الغذائي.

استمرار هذه الأوضاع قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق، ويعيد رسم خريطة التجارة الدولية بتكلفة مرتفعة على جميع الأطراف.

مضيق هرمز

تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استناداً إلى بيانات شركة Clarksons Research، إلى هشاشة أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مع تصاعد تداعيات حرب إيران على تدفقات الطاقة والمواد الأساسية عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة اختناق استراتيجية للاقتصاد العالمي.

يمر عبر المضيق نحو 38 بالمئة من تجارة النفط الخام المنقولة بحراً عالمياً، ما يجعله الأكثر عرضة للاضطرابات.

كما تشمل التدفقات 29 بالمئة من شحنات غاز البترول المسال (LPG).

و19 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال (LNG).

إضافة إلى 19 بالمئة من المنتجات النفطية المكررة.

ولا تقتصر المخاطر على قطاع الطاقة فقط، إذ تمر أيضاً 13 بالمئة من تجارة المواد الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة، ما يهدد سلاسل الإمداد الزراعية والصناعية على حد سواء.

تعكس هذه الأرقام مدى الاعتماد العالمي الكبير على هذا الممر البحري، ما يعني أن أي تصعيد عسكري أو اضطراب أمني في المنطقة قد يترجم سريعاً إلى صدمات في أسعار الطاقة والغذاء، ويعيد تشكيل خريطة التدفقات التجارية العالمية.

سلاسل إمداد حيوية

من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تداعيات حرب إيران لم تعد محصورة في أسواق النفط، إنما امتدت لتصيب سلاسل إمداد حيوية تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، في توقيت بالغ الحساسية يتسم أصلاً بهشاشة مرحلة ما بعد الجائحة واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.

قطاع الشحن البحري والتأمين يواجه اختناقاً متصاعداً.

أقساط التأمين تشهد قفزة كبيرة، بما ضاعف تكلفة الرحلة الواحدة لناقلات كبرى.

كما دفعت المخاطر شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو الإبطاء، الأمر الذي زاد زمن الرحلات.

الغاز الطبيعي المسال (LNG) دخل دائرة الخطر الحقيقي، إذ يمر نحو 20 بالمئة من تجارته العالمية عبر مضيق هرمز، خاصة من قطر، أحد أكبر المصدرين عالمياً. وأي تعطّل في تدفقاته يدفع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى ارتفاعات حادة، بما يهدد الصناعات الثقيلة واحتياجات التدفئة، لا سيما في فترات الذروة الشتوية.

ويضيف أن سلاسل الغذاء تتأثر بشكل غير مباشر ولكن سريع، حيث انعكس ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على أسعار الحبوب، إذ ارتفعت تكلفة نقل القمح من البحر الأسود أو آسيا إلى الشرق الأوسط بنحو 20 إلى 30 بالمئة خلال فترات التوتر، ما يضغط على الدول المستوردة ويهدد بعودة موجات تضخم غذائي.

وفيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، يلفت الخفاجي إلى أن سلاسل توريد الرقائق والإلكترونيات تواجه مخاطر تأخير الإمدادات، لا سيما أن النسبة الأكبر من الإنتاج العالمي يتم في آسيا، وأي اضطراب في طرق الشحن ينعكس فوراً على سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها شركات السيارات والإلكترونيات، مؤكداً أن تأخيراً لبضعة أسابيع فقط قد يؤدي إلى توقف خطوط إنتاج كاملة.

