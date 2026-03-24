وسيركز المحللون على تأثير النقص المستمر في رقائق الذاكرة والحرب في الشرق الأوسط على عمليات الشركة، إضافة إلى مدى تقدم تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقا لمتوسط توقعات بلومبرغ، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 116.6مليار يوان خلال الربع الرابع.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة من الهواتف الذكية إلى 44.25 مليار يوان، ومن السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة 36.9 مليار يوان، ومن إنترنت الأشياء ومن منتجات نمط الحياة 24.4 مليار يوان، ومن خدمات الإنترنت 9.7 مليار يوان، فضلا عن إيرادات أخرى بواقع 1.26 مليار يوان.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات شاومي إلى 460.8 مليار يوان خلال عام 2025.

وتبلغ أرباح التشغيل المتوقعة 45.3 مليار يوان، فيما يبلغ صافي الربح المتوقع 40.7 مليار يوان، بحسب التقديرات.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها في 24 مارس الجاري.