وكجزء من الاتفاق ستشتري ناشونال إندمينتي 2.49 بالمئة من أسهم طوكيو مارين مقابل حوالي 287.4 مليار ين (1.8 مليار دولار).

وقالت طوكيو مارين إنها ستعيد شراء أنها ستعيد شراء أسهمها لتعويض انخفاض حصص المساهمين الحاليين. كما وافقت شركة ناشونال إندمنيتي على عدم زيادة حصتها عن 9.9 بالمئة دون موافقة مجلس الإدارة.

وتشمل الشراكة التعاون في عمليات إعادة التأمين واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ، ما يجمع بين قوة رأس مال بيركشاير ومنصة توكيو مارين العالمية للاكتتاب.

وأوضحت طوكيو مارين أن هذا التحالف يهدف إلى تعزيز خلق القيمة على المدى الطويل وتوسيع فرص النمو، بدعم من استثمار استراتيجي في الأسهم وتعاون تجاري أوسع.