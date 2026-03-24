وأوضح رئيس قسم الغاز في الشركة، "سيدريك كريمرز"، أن الصدمات الجيوسياسية ترسل إشارات سلبية للعملاء حول استقرار السوق على المدى الطويل، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين.

وتأتي هذه التحذيرات مع اضطرابات غير مسبوقة في تدفقات الطاقة، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطّل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يضع أسواق آسيا وأوروبا تحت ضغط مباشر.

وتُعد آسيا الأكثر عرضة لهذه الصدمة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز المسال من الخليج، فيما تواجه أوروبا مخاطر عودة الضغوط على الأسعار بعد تحولها للاعتماد على الغاز المسال لتعويض الإمدادات الروسية.

وفي ظل هذه التطورات، بدأت الأسواق بالفعل في إعادة توجيه الشحنات لتلبية الطلب، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الطاقة في "جلينكور"، "ماكسيم كولوبايف"، مؤكداً أن الإمدادات الحالية قد تكون كافية على المدى القصير، لكنها تحتاج إلى تغيير مساراتها بشكل مستمر.

ويرى متعاملون أن هذه الحلول المؤقتة قد لا تصمد إذا طال أمد الصراع، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل واتساع الفجوات السعرية بين الأسواق، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أزمة الغاز العالمية في 2022، عندما أدت اضطرابات الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وإجبار بعض الدول على خفض الاستهلاك الصناعي، وهو سيناريو قد يتكرر إذا استمر التصعيد الحالي.