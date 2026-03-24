وجاء التعافي رغم تضارب التصريحات، إذ أشار ترامب إلى محادثات "جيدة وبناءة" مع إيران، في حين نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، ما أبقى الأسواق في حالة حذر.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 99.35، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال جلسة أمس.

في المقابل، تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1593 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.33925 دولار، بعد مكاسب سابقة.

كما هبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6993 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.5845 دولار.

ورغم الهدوء النسبي، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويرى متعاملون أن التقلبات قد تستمر، في ظل غموض مسار التصعيد، وتردد الأسواق في اعتبار هذه التهدئة بداية فعلية لمفاوضات.