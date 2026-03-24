وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4345.48 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4348.60 دولار.

وجاءت الضغوط الرئيسية من صعود الدولار، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويقلل من جاذبيته كأداة تحوط.

كما تراجعت رهانات الأسواق على خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما يدعم الدولار ويضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فقد الذهب نحو 18 بالمئة من قيمته، في وقت تحوّل فيه الدولار إلى أحد أبرز المستفيدين من الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي الأسواق الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 2.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1841.35 دولار، بينما هبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1393 دولاراً.