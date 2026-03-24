وانضم بنك أوف أميركا إلى بنوك وول ستريت الآخرين مثل سيتي غروب وغولدمان ساكس في توقع زيادة أسرع في أسعار المستهلك والجملة في الصين خلال العام الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة، وفقا لتقرير نشر الاثنين.

كما أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة يقلل من احتمالات التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، حيث تراجع خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا عن توقعاتهم بخفض سعر الفائدة مرتين بإجمالي 20 نقطة أساس هذا العام.

ويتوقع بنك سيتي غروب، الذي كان يتوقع سابقا استئناف تخفيضات الفائدة في الربع الثالث من العام الحالي، الآن خفض الفائدة مرة واحدة بمقدار 10 نقاط أساس في النصف الثاني من العام الحالي.

قال خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا في تقريرهم: "نرى أن السياسة (النقدية) تتجه نحو موقف الترقب والانتظار .. هناك حاجة أقل للتخفيف النقدي الفوري، ولكن هناك قدرة أكبر على الاستجابة بسرعة وحسم إذا ما ضعف الطلب الخارجي أو المحلي بشكل غير متوقع، أو إذا ما شددت الأوضاع المالية".

ويعكس الإجماع الناشئ بين المحللين التوقعات السائدة في السوق، حيث يقلل المتداولون من رهاناتهم على المزيد من التيسير النقدي. وارتفع عائد سندات الحكومة الصينية أجل 30 عاما خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 18 شهرا.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن المستثمرين والمحللين وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم يتكيفون بسرعة مع الواقع الجديد المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أدت الهجمات في الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وتهدد بتعطيل خطوط الإمداد على نطاق أوسع.

وأبقى المسؤولون في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الأسبوع الماضي، مع إقرارهم بوجود حالة من عدم اليقين الإضافي ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. كما قال بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس الماضي إنه "على أهبة الاستعداد" للتحرك لمنع تسارع التضخم.