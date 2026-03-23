تشير المؤشرات الراهنة إلى أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات قياسية أكبر، مع انعكاسات مباشرة على تكلفة الطاقة للمستهلكين والشركات، وإعادة تشكيل أولويات الإنتاج والنقل حول العالم.

تتزايد الضغوط الجيوسياسية لتصبح عاملاً هيكلياً في تسعير النفط، إذ لم تعد المعادلات تقف عند العرض والطلب فقط، بل تشمل نقاط الاختناق الملاحية والقرارات السياسية، ما يجعل الأسواق أمام فترة من عدم اليقين والرهانات الحادة على المستقبل القريب.

مستوى الـ 150 دولاراً

ونقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن كبيرة محللي الطاقة في شركة CIBC لإدارة الثروات الخاصة، ريبيكا بابين، قولها: "لم تعد السوق تتعامل مع توقعات انتهاء الحرب كما لو أنها ستنتهي في نهاية مارس.. لا استبعد أن يصل السعر إلى 150 دولارًا خلال شهر، أما إذا نظرنا إلى يونيو، فقد يصل إلى 180 دولاراً".

لكن بحسب التقرير، هناك العديد من العوامل التي قد تمنع الأسعار من الارتفاع إلى هذا الحد، من بينها انتهاء القتال أو زيادة المعروض من البراميل لدى المنتجين الخاضعين للعقوبات، مثل روسيا، مما يسهم في زيادة المعروض العالمي. وقد ينخفض ​​الطلب أيضاً، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار مجدداً، ولكن ربما بالتزامن مع حدوث ركود اقتصادي.

وقالت بابين: "بشكل عام، عند وصول سعر خام برنت إلى 150 دولاراً، سيبدأ الناس إجراء الحسابات". ويقول المحللون إنه بهذا السعر، قد يبدأ الأميركيون باستخدام الحافلات، أو العمل من المنزل، أو إعادة النظر في عطلاتهم الصيفية. وقد يلجأ المصنّعون إلى إبطاء وتيرة الإنتاج بدلاً من العمل بشكل غير اقتصادي.

فيما يقول محللون في شركة وود ماكنزي للاستشارات في مجال الطاقة: "إن الوصول إلى 200 دولار للبرميل ليس أمراً مستحيلاً في عام 2026".

سيناريوهات التصعيد

يشير تقرير لشركة الاستشارات المالية DeVere إلى أن:

أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام، بعد اندلاع حرب إيران التي أدت إلى تعطيل الحركة عبر مضيق هرمز وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تتردد الولايات المتحدة في ضرب منشآت الطاقة الإيرانية - على عكس حلفائها الإسرائيليين - لكنها هددت بتسوية حقل غاز جنوب فارس الإيراني بالأرض إذا استمرت طهران في هجماتها على قطر.

إذا تم تسلق سلم التصعيد هذا، فسوف يؤدي ذلك إلى أزمة طاقة غير مسبوقة قد تتسبب في انقطاع الإمدادات عن المنطقة لأشهر، إن لم يكن لسنوات.

بينما تعمل الولايات المتحدة على تخفيف تأثير الحرب على أسعار النفط، بما في ذلك رفع العقوبات واحتمال تغطية تأمين الشحن، فإن الضغط كبير لدرجة أنه لا يمكن احتواؤه.

ويضيف التقرير: "سواء استمرت الحرب في التصاعد أو بقيت عند مستوياتها الحالية من الحدة، يبدو أن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة لفترة أطول".

ويعتقد بعض محللي الطاقة الآن أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل هذا العام في سيناريو يستمر فيه تصعيد الحرب مع إيران، بحسب ما ذكره عدد من الاستراتيجيين الذين تحدثوا إلى "سي إن بي سي"، الاثنين، بمن فيهم غريج نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة أونيكس كابيتال، الذي قال إن دوامة أسعار النفط قد تكون في بداية النهاية، وليس نهاية البداية.

درس هرمز القاسي

تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إن ما يشهده العالم حالياً يمثل "درس هرمز القاسي"، في ظل تغير قواعد الاشتباك الجيوسياسي وانعكاس ذلك على أسواق النفط ومشتقاته، مع اتساع المدى الزمني للأزمة وتأثيرها المباشر على حركة التجارة العالمية.

حالة الانكشاف غير المسبوقة في الأسواق، إلى جانب العامل النفسي المسيطر على التداولات، قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ثمة توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى 180 دولاراً في حال استمرار التوترات حتى نهاية أبريل.

وتضيف أن الإشكالية الأساسية لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى تضرر الإنتاج نفسه، وهو ما يعكس شحاً حاداً في المعروض، لافتة إلى أن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية تتطلب وقتاً، خاصة مع تضرر البنية التحتية وتعطل الإمدادات (..) ما أحدث خللًا واضحًا في توازن السوق.

وتشير إلى أنه رغم اللجوء إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية أو اتخاذ إجراءات استثنائية مثل تخفيف العقوبات على بعض الدول المنتجة، فإن العامل الحاسم في السوق بات جيوسياسياً، مؤكدة أن التصريحات السياسية المختلفة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الأسواق وتزيد من اضطرابات التداول، خصوصًا في وول ستريت.

كما تلفت إلى أن تراجع الثقة بين ملاك السفن في الحماية الدولية أدى إلى إدخال المخاطر كعنصر هيكلي في تسعير النفط، بحيث لم تعد الأسعار تُحدد فقط وفق معادلات العرض والطلب، بل أصبحت نقاط الاختناق الجغرافية شريكًا أساسيًا في عملية التسعير.

وتختتم حديثها بالتأكيد على أن العالم، الذي يستهلك أكثر من 100 مليون برميل يومياً، يواجه فجوة في المعروض تتجاوز 15 مليون برميل، ما يضع الأسواق أمام حالة من الترقب وعدم اليقين، محذرة من أن استمرار التوترات، خاصة في مضيق هرمز، قد يقود إلى فراغ طاقوي يعيد تشكيل خريطة أسواق الطاقة عالمياً.

مستويات الـ 200 دولار

من لندن، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إيران أرسلت إشارات واضحة بأنها تستهدف دفع أسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 200 دولار للبرميل، في إطار استخدام الطاقة كورقة ضغط اقتصادية، خاصة في حال استمرار الهجمات على بنيتها التحتية.

أسواق النفط في أوقات النزاعات تصبح شديدة الحساسية لأي اضطرابات، لا سيما أن نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تهديد لهذه النقطة الحيوية كفيلاً بإحداث قفزات حادة في الأسعار.

المخاطر لم تعد مقتصرة على سوق النفط فقط، بل تمتد إلى قطاعات أوسع، حيث إن أي تصعيد قد يطال ممرات ملاحية استراتيجية مثل باب المندب، سينعكس بشكل مباشر على حركة شحن الحاويات وسلاسل الإمداد العالمية.

ويضيف: "التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية وصول أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 و170 دولارًا للبرميل في حال استمرار الاضطرابات، مع بقاء احتمالات تسجيل مستويات أعلى قائمة في السيناريوهات الأكثر تشددًا".