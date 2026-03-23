تهديدات متبادلة تثير ذعر المستثمرين

سادت حالة من القلق في الأوساط المالية عقب تحذير شديد اللهجة وجهه الرئيس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد فيه بتدمير محطات الطاقة الإيرانية ما لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة. في المقابل، لوحت طهران برد انتقامي يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وقالت نج جينج وين، المحللة في بنك ميزوهو بسنغافورة: "إنذار ترامب والتحذيرات الإيرانية يشيران إلى اتساع نطاق الصراع، ما يبقي اضطرابات الطاقة وتقلبات الأسواق مرتفعة دون وجود مخرج واضح في الأفق".

أداء البورصات العالمية (افتتاح وتداولات الاثنين)

توزعت الخسائر على كافة الأسواق الرئيسية من آسيا إلى أوروبا وصولاً إلى التوقعات القاتمة لـ "وول ستريت":

السوق / المؤشر نسبة التراجع مستوى المؤشر نيكاي 225 (اليابان) 3.5% ▼ 51,515.49 نقطة كوسبي (كوريا الجنوبية) 6.5% ▼ 5,405.75 نقطة داكس (ألمانيا) 2.0% ▼ 21,944.26 نقطة كاك 40 (فرنسا) 1.5% ▼ 7,548.83 نقطة فوتسي 100 (بريطانيا) 1.7% ▼ 9,754.80 نقطة شنغهاي المركب (الصين) 3.6% ▼ 3,813.28 نقطة

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، مما ينذر بافتتاح أحمر للأسواق الأميركية.

النفط يواصل التحليق والدولار يتأهب

في أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز:

خام برنت: ارتفع بواقع 1.42 دولار ليصل إلى 113.61 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس: صعد بواقع 1.62 دولار ليصل إلى 99.85 دولار للبرميل.

في سوق العملات

استفاد الأخضر الأميركي من حالة عدم اليقين، حيث ارتفع الدولار مقابل الين الياباني ليصل إلى 159.53 ين، بينما ضغطت الأزمة على العملة الأوروبية الموحدة ليتراجع اليورو إلى 1.1526 دولار.

سياق الأزمة

تأتي هذه التراجعات استكمالاً لنزيف الخسائر في "وول ستريت" الذي استمر لأربعة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر يشهدها السوق الأميركي منذ عام، مما يعكس فقدان الثقة في استقرار سلاسل توريد الطاقة العالمية في ظل التصعيد العسكري الحالي.