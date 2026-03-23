كما تراجع مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم صباح اليوم بنسبة 2.4% ليصل إلى 27 ألفا و145 نقطة.

وانخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" لمنطقة اليورو بنسبة 1.6%، بعد أن سجل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة.

وتداولت جميع القطاعات في المنطقة الحمراء وشكلت الأسهم الصناعية أكبر عائق أمام المؤشر، في ظل تضرر الأسواق بعد أن توعدت إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأمريكية في الخليج بالطاقة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده "بسحق" شبكة الكهرباء الإيرانية.

وتعتمد المنطقة بشكل كبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز.

ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن فإن إغلاق مضيق هرمز أعاد إثارة المخاوف بشأن التضخم، مما دفع المتعاملين إلى توقع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانت التوقعات عند صفر في وقت سابق.

وفي آسيا، سجلت الأسواق خسائر أكبر عقب إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران.

وكان ترامب قد هدد خلال ليلة السبت/الأحد القيادة الإيرانية بتدمير منشآت الطاقة إذا لم تقم البلاد خلال 48 ساعة بفتح مضيق هرمز بالكامل. وفي المقابل، هددت طهران بإغلاق المضيق الحيوي لتجارة النفط العالمية بشكل كامل. وفي الآونة الأخيرة، سمحت إيران لبعض السفن التجارية المختارة بالمرور عبر هذا الممر البحري المهم لتجارة النفط.