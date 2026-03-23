وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال العام الماضي بلغ نحو 31.8 مليار يوان (ما يعادل حوالي 4.4 مليار دولار أميركي)، بواقع 0.262 يوان للسهم، مقارنة مع 50.3 مليار يوان (نحو 7 مليارات دولار) أو 0.415 يوان للسهم في العام السابق، ما يمثل انخفاض بنحو 37 بالمئة.

ووفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً، سجل صافي أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة نحو 29.5 مليار يوان (ما يعادل حوالي 4.1 مليار دولار)، مقابل 48.1 مليار يوان (نحو 6.7 مليارات دولار) في العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت إيرادات تشغيل الشركة خلال العام الماضي نحو 2.78 تريليون يوان (ما يعادل حوالي 386 مليار دولار)، مقارنة مع 3.07 تريليونات يوان (نحو 426 مليار دولار) في العام السابق.

وقرر مجلس إدارة سينوبك توزيع أرباح نقدية بواقع 0.112 يوان للسهم (نحو 0.016 دولار)، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية عن العام الماضي إلى 0.2 يوان للسهم (حوالي 0.028 دولار).

كما تعتزم الشركة استثمار ما يتراوح بين 131.6 مليار يوان و148.6 مليار يوان خلال العام الحالي، أي ما يعادل نحو 18.3 مليار دولار إلى 20.6 مليار دولار.