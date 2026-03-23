وأدت الاضطرابات في شحن النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى خفض إنتاج المصافي الآسيوية، ما دفع موزعي الوقود إلى البحث عن بدائل من أسواق بعيدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة مشتريات الوقود الروسي.

ووفق بيانات تتبع السفن، جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات بنزين من أوروبا إلى آسيا خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي نحو 1.6 مليون برميل، مع توجه شركات مثل "فيتول" و"توتال إنرجيز" للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة في الأسواق الآسيوية.

كما حجزت "إكسون موبيل" شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا، في مؤشر على إعادة توجيه تدفقات الوقود عالمياً.

وعادة ما تركز صادرات البنزين الأوروبية على أسواق الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا، ما يجعل هذا التحول نحو آسيا تطوراً استثنائياً في أنماط التجارة.

ويُتوقع أن تؤدي تكاليف الشحن المرتفعة إلى زيادة الضغوط على أسعار الوقود، بما ينعكس على المستهلكين والشركات في المنطقة.

وأشار محللون إلى أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الخام، خاصة مع اضطرابات مضيق هرمز، دفعت المصافي إلى خفض معدلات التشغيل، ما يحد من المعروض ويدعم الأسعار وهوامش الربح.