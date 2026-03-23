وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عملة وون سجلت 1517.3 أمام الدولار حتى الساعة الثالثة ونصف بالتوقيت المحلي، بانخفاض بواقع 16.7 وون مقارنة بالجلسة السابقة، بعدما بدأت التداول عند 1504.9.

وكانت عملة الوون قد أغلقت عند 1501 وون للدولار يوم الخميس الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ التاسع من مارس 2009 عندما سجلت 1549 خلال الأزمة المالية العالمية.

وقد انخفض مؤشر كوسبي المركب بواقع 376 نقطة أو ما يعادل 6.5% ليغلق عند 5406 نقطة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر السبت من أن الولايات المتحدة سوف "تمحو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية، بالكامل في غضون 48 ساعة.

وقالت إيران أمس الأحد إنه إذا تم تنفيذ التهديد، فإنها سترد بمهاجمة أصول الطاقة والبنية التحتية الرئيسية في الدول المجاورة وبمواصلة إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط.