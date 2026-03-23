وأوضحت أدنوك للغاز أنه عقب سقوط حطام بالقرب من بعض منشآتها، أجرت فرقها عمليات تفتيش شاملة أكدت عدم تسجيل أي إصابات أو تأثير على سلامة العمليات الأساسية.

وفي ضوء الاضطرابات المستمرة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أعلنت أدنوك للغاز أنها اتخذت بشكل منفصل تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير.

وأضافت أنها تعمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء على أساس كل شحنة على حدة، بهدف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية.

وشددت الشركة على التزامها المستمر بتحقيق قيمة لمساهميها، مستندة إلى قوة ميزانيتها وانضباطها في إدارة رأس المال، بما يعزز من مرونة أعمالها ويدعم هدفها.

كما أكدت أن تركيزها الرئيسي في المرحلة الراهنة ينصب على ضمان سلامة الموظفين والمقاولين والشركاء، إلى جانب الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية مع الاستمرار في خدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت أدنوك للغاز إلى أنها ستقوم بتزويد السوق بأي تحديثات إضافية في حال حدوث تطورات جوهرية.