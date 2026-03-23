تحركات الأسعار

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 112.18 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 52 سنتاً إلى 98.75 دولاراً للبرميل.

وحذّرت إيران من أنها قد تستهدف البنية التحتية للطاقة والمياه في منطقة الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة شبكة الكهرباء الإيرانية، مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الرابع.

أبرز التوقعات لأسعار النفط (2026 – 2027)

كما أظهرت مراجعة توقعات المؤسسات المالية العالمية اتجاهاً واسع النطاق نحو رفع تقديرات أسعار النفط خلال عامي 2026 و2027، في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

فقد رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 77 دولاراً في تقديراته السابقة، كما عدّل توقعاته لعام 2027 إلى 80 دولاراً بدلاً من 71 دولاراً.

وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر 79 دولاراً للبرميل في 2026 و75 دولاراً في 2027، ارتفاعاً من تقديراته السابقة عند 72 و67 دولاراً على التوالي. كما رجّح أن يصل متوسط سعر برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل خلال شهري مارس وأبريل 2026.

من جانبه، توقع جيه.بي مورغان أن يسجل متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 90 دولاراً في الربع الثالث و80 دولاراً بحلول الربع الرابع من العام نفسه، في حين قد يبلغ متوسط السعر 72 دولاراً في عام 2027.

بدوره، رفع ستاندرد تشارترد توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 85.5 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 70 دولاراً في تقديراته السابقة، متوقعاً أن يبلغ متوسط السعر نحو 78 دولاراً في الربع الأول من العام قبل أن يرتفع إلى 98 دولاراً في الربع الثاني.

كما عدّل بنك أوف أميركا توقعاته لمتوسط سعر برنت لعام 2026 إلى 77.5 دولاراً للبرميل مقارنة مع 61 دولاراً سابقاً، فيما رفع تقديراته لعام 2027 إلى 66 دولاراً من 62 دولاراً.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من 2026 قبل أن يتراجع إلى 76 دولاراً في الربع الثالث.

أما باركليز، فقد رفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل لعام 2026 مقارنة مع 65 دولاراً في تقديراته السابقة، على افتراض عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. لكنه أشار إلى أن استمرار الاضطرابات لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع قد يدفع الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته، رفع بنك إيه.إن.زد توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 100 دولار للبرميل مقارنة مع 90 دولاراً سابقاً.

وتوقع تقرير بي.إم.آي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل في عامي 2026 و2027، مقارنة مع 67 دولاراً في تقديراته السابقة لعام 2026، فيما رجّح أن يسجل السعر 67 دولاراً في الربع الثالث من 2026 و69 دولاراً في الربع الرابع. كما توقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 68 دولاراً للبرميل في كلا العامين.

من جهته، رفع سيتي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 71 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 63 دولاراً سابقاً، وإلى 64 دولاراً في عام 2027. كما توقع أن يبلغ متوسط السعر 75 دولاراً في الربع الأول من 2026 و78 دولاراً في الربع الثاني قبل أن يتراجع إلى 68 دولاراً في الربع الثالث. وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، رفع البنك توقعاته إلى 68 دولاراً للبرميل في 2026 و61 دولاراً في 2027.

كما رفع إتش.إس.بي.سي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 65 دولاراً سابقاً، وإلى 70 دولاراً في عام 2027 بدلاً من 66 دولاراً، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 76 دولاراً في 2026 و67 دولاراً في 2027.

في المقابل، حذرت مؤسسة ماكواري من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولاراً للبرميل أو أكثر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لعدة أسابيع.

كما رفع يو.بي.إس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقارنة مع 62 دولاراً سابقاً، وإلى 70 دولاراً في عام 2027، فيما رفع تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 68 دولاراً في 2026 و66 دولاراً في 2027.

وأشار البنك إلى أن الأسعار قد تتجه نحو 100 دولار للبرميل، مع احتمال تجاوزها مستوى 120 دولاراً إذا استمرت اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.