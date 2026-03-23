ورغم موجة الاعتراض التي واجهتها هذه الخطوة من داخل وادي السيليكون، مع تشكيك عدد من المهندسين في جدوى هذه الاستثمارات التي لا تحقق مكاسب تجارية واضحة أو فورية، إلا أن شركات التكنولوجيا لم تغيّر مسارها، وظلت متمسكة برؤيتها لمستقبل يربط بين الابتكار التقني والحروب.

واليوم، ومع طي الحرب في الشرق الأوسط لأسبوعها الثالث، بدأت شركات وادي السيليكون بجني ثمار رهاناتها، إذ وجدت شركات عملاقة مثل غوغل وبالانتير وأوبن إيه آي أنثروبيك نفسها، في قلب المجهود الحربي الأميركي، فمن الشركات العملاقة التي تُوفر أنظمة البيانات إلى الشركات الصغيرة الناشئة التي تُقدم أسلحة مبتكرة، أصبح واضحاً أن رهان وادي السيليكون على القطاع العسكري كان في محله.

ثلاثية مافن وميروبس ولوكاس

ومنذ العقد الماضي ضخت شركات رأس المال المُخاطر، مليارات الدولارات في شركات ناشئة تعمل على تطوير الطائرات المسيّرة والليزر وغيرها من الأنظمة العسكرية.

ويُعدّ مشروع "مافن"، وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي بنته شركة بالانتير لصالح البنتاغون، مثالاً بارزاً على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحرب، حيث يعمل "مافن" من خلال دمج أنظمة بيانات شركة بالانتير مع تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك. وفي هذا النظام تقوم أنظمة أنثروبيك بتحليل البيانات في الوقت الفعلي حول المعارك وسيناريوهات الحرب الأخرى، بينما تستخلص تقنية شركة بالانتير توصيات حول الأهداف التي يجب ضربها.

واستهدفت الغارات الجوية الأميركية أكثر من ألفي هدف في إيران خلال الأيام الأربعة الأولى من الحرب، حيث تم اختيار العديد من هذه الأهداف من قائمة أعدها نظام"مافن" بعد تحليله لمعلومات من طائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى.

وبالاضافة إلى مشروع "مافن"، فقد أصبح نظام "ميروبس"، عنصراً أساسياً في حماية الأصول الأميركية في النزاع، وهو النظام الذي يستخدم طائرات مسيّرة لمواجهة طائرات مسيّرة أخرى، والذي طُوّر كمشروع استثماري من قِبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت.

ويمكن اطلاق المسيّرات التي تستخدم نظام "ميروبس"، من صندوق شاحنة صغيرة، لتقوم هذه المسيّرات ومن خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البحث عن الطائرات المسيّرة التابعة للعدو واعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها.

كما تم نشر في ساحة المعركة، طائرات مسيّرة صغيرة وخفيفة الوزن تُدعى "لوكاس" تم إنتاجها من قبل شركة "سبيكتروركس" الناشئة في فينيكس في أريزونا، حيث صُممت طائرات "لوكاس"، التي تُحاكي طائرات "شاهد" الإيرانية، للتحليق في اتجاه واحد. وقد أثبتت فعاليتها في اختراق دروع الدفاع الصاروخي، وفي خوض نوع من حرب الطائرات المسيّرة التي شاعت لأول مرة في أوكرانيا، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي.

أول حرب ذكاء اصطناعي

وبحسب تقرير أعدته "نيويورك تايمز"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد أعرب مسؤولون في البنتاغون عن سعادتهم بالأداء المتميز للتقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، في الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وقال ضابطان، لم يُصرّح لهما بالتحدث علناً، إن الحرب مثّلت نقطة تحول في إظهار كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة مع الأنظمة العسكرية القائمة.

بدوره، يرى جاك شاناهان، الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، والذي قاد خلال إدارة بايدن جهود البنتاغون لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إن هذه الحرب ستسرّع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل، بالتوازي مع تطوير أنظمة أكثر تقدماً وقوة. كما أعرب عن عدم استغرابه من أن تُوصَف الحرب الدائرة حالياً، بأنها أول حرب في عصر الذكاء الاصطناعي في تاريخ الولايات المتحدة.

رهان صائب

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أليكس كارب، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، أن الذكاء الاصطناعي يمنح القوات الأميركية ميزةً تنافسية، لافتاً إلى أن خصوم أميركا يشهدون حالياً على قدرات قتالية يفتقرون إليها، حيث سيكون من الصعب عليهم اكتسابها، وذلك كون أميركا هي مركز ثورة الذكاء الاصطناعي.

أما غاريت سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "ريڤيل تكنولوجيز" المتخصصة في تقنيات رسم الخرائط للجيش، فيعتبر ان هذه الحرب أثبتت أن شركات التكنولوجيا تسير على الطريق الصحيح في تطوير وبيع تقنياتها للجيش الأميركي، وأنها استثمرت في المجالات المناسبة.

سيليكون فالي في البنتاغون

وفي العام الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يدعو فيه الجيش إلى تحديث نظامه لاقتناء التكنولوجيا، لتمكينه من دمج الأدوات الجديدة بوتيرة أسرع. كما خصص قانون السياسة الداخلية الذي أقرته أيضاً إدارة ترامب العام الماضي، نحو تريليون دولار للإنفاق الدفاعي لعام 2026، بما في ذلك تمويل التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها شركات التكنولوجيا الدفاعية. والآن، عززت الحرب هذا التوجه، مما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التعاون بين قطاع التكنولوجيا والمؤسسة الدفاعية.

في هذا الشهر، وافق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته في الشبكات السرية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأيضاً وقّعت غوغل اتفاقية لإدخال روبوتات الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم "العملاء"، إلى وزارة الدفاع.

وإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي منذ أيام عن منحه شركة Anduril، المتخصصة في التكنولوجيا الدفاعية، عقداً بقيمة 20 مليار دولار لبرمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشغيلها على الأنظمة العسكرية.

عقود الدفاع الملاذ الآمن

وتقول مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أكسفورد هيلدا معلوف ملكي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن شركات وادي السيليكون راهنت على الحرب، واليوم تتجلى ثمار هذه الرهانات بوضوح، فمع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ظهر جلياً أن الابتكار التكنولوجي أصبح من جهة أداة استراتيجية، تمنح الدول تفوقاً عسكرياً، ومن جهة أخرى قوة داعمة لتحقيق شركات التكنولوجيا أرباحاً هائلة، مشيرة إلى أن الأحداث الحالية كسرَت الشكوك الداخلية في وادي السيليكون، بشأن جدوى الاستثمارات في التكنولوجيات المرتبطة بالحرب، وأثبتت أن العوائد المالية المستقرة الناتجة عن العقود الحكومية تمثل الملاذ الآمن الوحيد في ظل تقلبات السوق المدني.

تسارع التمويل الدفاعي

وبحسب معلوف ملكي، فإن بيانات شركات تتبّع رأس المال الاستثماري تُظهر أنه منذ عام 2021 ارتفع حجم تمويل رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع بشكل ملحوظ، ففي عام 2024 وحده، تجاوزت استثمارات رأس المال المخاطر في هذا القطاع، مبلغ الـ 49 مليار دولار في جولات لتمويل مشاريع تشمل الطائرات المسيّرة، الذكاء الاصطناعي والتحليلات العسكرية والأنظمة المستقلة الأخرى، لافتة إلى أن شركات مثل Palantir Technologies وAnduril Industries وSpaceX استحوذت على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، مدفوعة بعقود حكومية ضخمة وتقييمات قياسية، مما جعل القطاع العسكري المحرك الرئيسي لنمو القيمة السوقية لهذه الشركات، علماً أن سهم شركةPalantir ارتفع بأكثر من 12 في المئة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

سرعة حاسمة

وتشرح معلوف ملكي أن أهمية ما يحدث في الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، بالنسبة للشركات التكنولوجية، تكمن في إمكانية التحقق الميداني من مستوى وأداء الخدمات التي توفرها، فمثلاً مشروع Maven الذي يتم الاعتماد عليه في هذه الحرب هو بمثابة "عقل اصطناعي" استطاع معالجة صور الأقمار الصناعية لآلاف الكيلومترات المربعة في دقائق، وهي مهمة كانت تستغرق أسابيع من المحللين البشريين، في حين أن نظام Merops ساهم كثيراً في تخفيض كلفة الحرب، فبدلاً من استخدام صاروخ اعتراض ثمنه مليوني دولار لإسقاط طائرة مسيّرة ثمنها 20 ألف دولار، تم اللجوء إلى نظام Merops للمسيّرات الذكية رخيصة الثمن التي تعتمد على الرؤية الحاسوبية.

وتعتبر معلوف ملكي أن شركات التكنولوجيا التي راهنت على حلول الدفاع، لا تحقق فقط أرباحاً مالية، بل تكتسب أيضاً ميزة استراتيجية طويلة الأمد، وهي البيانات الحقيقية من ساحات القتال التي يُمكن استخدامها لتحسين الخوارزميات، وهو ما سيمنح هذه الشركات تفوقاً تكنولوجياً يصعب على المنافسين تحقيقه.

حروب الخوارزميات

من جهته يقول المطور التقني هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم اصبح أمام واقع جديد تُدار فيه الحروب من خلال الخوارزميات، فرغم تشكيك الكثيرين بجدوى هذا الاتجاه إلا ان واقعية السوق انتصرت، لافتاً إلى أن دخول شركات مثل Google وOpenAi في تعاون مع البنتاغون يعكس تحولاً ثقافياً داخل وادي السيليكون نفسه، فهذه الشركات كانت تتبنى سابقاً مواقف حذرة تجاه التعاون العسكري، لكنها اليوم باتت ترى في هذا القطاع فرصة استراتيجية، لتعزيز نفوذها في رسم ملامح النظام العالمي الجديد.

أول حرب في عصر الـ AI

ويشرح الناطور أن وصف الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، بأنها أول حرب في عصر الذكاء الاصطناعي، يعود إلى أنها بالفعل أول حرب تُخاض بعد ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في نهاية عام 2022، التي ساهمت في طرح أدوات ومنتجات جديدة، قادرة على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ودعم اتخاذ القرار العسكري، وتسريع عمليات الاستهداف والتخطيط، ما غيّر بشكل جوهري طبيعة العمليات القتالية الحديثة.

معادلة معقدة

ويضيف الناطور إنه صحيح أن الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ترفع من كفاءة العمليات العسكرية، ولكنها في المقابل تزيد من مخاطر الاعتماد المفرط على الخوارزميات، وما قد يرافق ذلك من أخطاء في التقدير، وهذا ما يضعنا أمام معادلة شديدة التعقيد، فمن جهة، تساهم هذه الابتكارات في تعزيز التفوق العسكري ومن جهة أخرى، تطرح أسئلة أخلاقية عميقة حول دور الشركات الخاصة في التأثير على قرارات قد ترتبط بالحياة والموت، وهو أمر ترفضه جمعيات حقوقية تحذّر من غياب المساءلة والضوابط الواضحة في استخدام هذه التقنيات.