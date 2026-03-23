ومع دخول الصراع أسبوعه الرابع، أطلق مسؤولون تنفيذيون تحذيرات من تداعياته على قطاع شديد الحساسية لارتفاع أسعار النفط، واضطرابات مطارات الخليج المحورية، واحتمالات تراجع الطلب العالمي على السفر.

قفزة في أسعار التذاكر مع تضاعف الوقود

ومن المتوقع أن يواجه المسافرون، حتى على الرحلات البعيدة عن منطقة الخليج، زيادات حادة في أسعار التذاكر خلال الأشهر المقبلة، مع سعي شركات الطيران لحماية هوامش أرباحها.

وقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات، الذي يمثل نحو ثلث تكاليف التشغيل، منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية الشهر الماضي، ولا تزال في مسار تصاعدي.

ورغم لجوء العديد من الشركات إلى التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، حذر المسؤولون من أن الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود سيجبرهم على رفع أسعار التذاكر.

تنفيذيون: الأزمة تتجاوز صدمة أوكرانيا

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، قال كينتون جارفيس، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت easyJet، إن أسعار الوقود شهدت ارتفاعاً كبيراً أيضاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لكن الزيادة الحالية تجاوزت ذلك، مضيفاً أن الأزمة الراهنة تعد الأعنف منذ إغلاق الأجواء العالمية في 2020.

تبخر 53 مليار دولار وسط قلق المستثمرين

وفي مؤشر على قلق المستثمرين، فقدت أكبر 20 شركة طيران مدرجة نحو 53 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التراجعات، حيث أصبحت شركة ويز إير Wizz Air من أكثر الشركات التي يتم بيع أسهمها على المكشوف ضمن مؤشر فوتسي 100، إلى جانب استهداف إيزي جيت أيضاً، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

هل يتحمل الطلب ارتفاع الأسعار؟

وجاءت هذه الأزمة بعد تعافٍ قوي في الطلب على السفر منذ الجائحة، حيث سجلت عدة شركات أرباحاً قياسية، إلا أن المديرين التنفيذيين أبدوا قلقهم من قدرة الطلب على تحمل زيادات كبيرة في أسعار التذاكر.

وقال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، إن ارتفاع الأسعار قد يؤثر سلباً على الطلب على المدى الطويل، لكنه شدد على أن رفع الأسعار بات أمراً لا مفر منه، مضيفاً أن متوسط الربح لا يتجاوز 10 يورو لكل راكب، ما يجعل امتصاص التكاليف الإضافية أمراً مستحيلاً.

خطط طوارئ لمواجهة نقص الوقود

وفي ظل اتساع نطاق الاضطرابات، بدأت شركات الطيران إعداد خطط طوارئ لمواجهة احتمال نقص وقود الطائرات.

وقال بن سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة إير فرانس–كيه إل إم، إن الشركة تدرس إجراءات للتعامل مع ضغوط الإمدادات، بما في ذلك تقليص الرحلات إلى أجزاء من آسيا.

الخليج في قلب الأزمة

تتركز تداعيات الأزمة بشكل خاص في منطقة الخليج، حيث اضطرت شركات الطيران الكبرى - طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية - إلى تقليص جداول رحلاتها بشكل كبير نتيجة إغلاق الأجواء وتراجع السياحة.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الأزمة تمثل تحدياً كبيراً لشركات الشرق الأوسط، وإن كانت لا تزال أقل حدة من أزمة الجائحة، مشبهاً الوضع بتراجع الطلب على الرحلات عبر الأطلسي بعد هجمات 11 سبتمبر على حركة الطيران.

وفي ظل حجم الاضطرابات، رجح أندرو تشارلتون، رئيس شركة أفيايشن أدفوكاسي، أن تحتاج شركات الطيران الخليجية إلى دعم مالي من حكوماتها، محذراً من أن الشركات التي لا تحظى بدعم حكومي قد تواجه صعوبات كبيرة.

الشحن الجوي تحت ضغط غير مسبوق

وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاع الشحن الجوي، مع تحول البضائع من الشحن البحري المتعطل إلى الطائرات، ما أدى إلى ضغط كبير على بعض المطارات.

وذكر جيوفاني روسو، المسؤول عن العمليات في مطار جنيف، أن الرحلات المغادرة من مطار جنيف، ممتلئة بالكامل، ما يدفع لنقل بعض الشحنات براً إلى باريس.

رهان على التعافي بعد وقف الحرب

ورغم الصورة القاتمة، يتوقع كينتون جارفيس تعافياً سريعاً لأسهم شركات الطيران فور انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن الأسواق قد ترتد بسرعة مع أي إعلان لوقف إطلاق النار.