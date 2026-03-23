وقال بيرول في النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: "حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف: "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".

وأضاف: "تضررت 40 منشأة للطاقة على الأقل في المنطقة بشكل بالغ أو بالغ جدا في 9 دول".