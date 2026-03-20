وأشار التقرير إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع العام الماضي جاء مدفوعًا بطفرة في التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع الشحنات لتفادي موجة من الرسوم الجمركية الأميركية.

ورغم أن التجارة العالمية لا تزال تُظهر قدرًا من المرونة بدعم من منتجات الذكاء الاصطناعي، فإن التوقعات تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب اتساع نطاق الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، بحسب المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويلا .

وذكر اقتصاديون في المنظمة أنه إذا ظلت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال مرتفعة طوال عام 2026 نتيجة الصراع، فقد يتباطأ نمو تجارة السلع عالميًا إلى 1.4 بالمئة. كما حذر التقرير من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، والذي يعرقل نحو ثلث واردات اليوريا المستخدمة في الأسمدة، قد يضر بمنتجين كبار مثل الهند وتايلاند والبرازيل، ما يزيد من مخاطر الأمن الغذائي.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يقتطع نحو 0.5 نقطة مئوية من نمو تجارة السلع عالميًا، مع تعرض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية المعتمدة على واردات الوقود لأكبر الضغوط. كما توقع التقرير تراجع نمو تجارة الخدمات بنحو 0.7 نقطة مئوية، من 4.8 بالمئة إلى 4.1 بالمئة، بسبب اضطرابات الشحن والرحلات الجوية، علمًا بأن هذا القطاع سجل نموًا قدره 5.3 بالمئة في العام الماضي.

نمو تجارة الذكاء الاصطناعي.. علامة استفهام

وأوضح التقرير أن التجارة العالمية في السلع نمت العام الماضي بنحو ضعف التوقعات، مدفوعة بزيادة الطلب على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الرقائق وأشباه الموصلات، والتي عوضت تأثير الرسوم الجمركية الأميركية والتقلبات التجارية. وقد استحوذت هذه السلع على 42 بالمئة من نمو التجارة العالمية في 2025، رغم أنها لا تمثل سوى سدس حجم التجارة العالمية، مع ارتفاعها بنسبة 21.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 تريليون دولار.

لكن التقرير أشار إلى أن استمرار قوة الاستثمار في هذا القطاع لا يزال «محل تساؤل كبير» بالنسبة لعام 2026 وما بعده.

وتتوقع المنظمة أن ينمو كل من تجارة السلع والخدمات والناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدلات متقاربة هذا العام، عند نحو 2.7 بالمئة للتجارة و2.8 بالمئة للناتج العالمي، مقارنة بنمو بلغ 4.7 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي في العام الماضي.

وعلى صعيد الأقاليم، من المتوقع أن تقود آسيا نمو الواردات السلعية في 2026 بزيادة 3.3 بالمئة، والصادرات بنسبة 3.5 بالمئة، تليها أفريقيا بواردات 3.2 بالمئة وصادرات 1.2 بالمئة، فيما يُتوقع أن تظل واردات أميركا الشمالية شبه مستقرة عند 0.3 بالمئة.

كما أشار اقتصاديون إلى أن نحو 72 بالمئة من التجارة العالمية تُجرى حاليًا وفق مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، انخفاضًا من نحو 80 بالمئة في بداية العام الماضي، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية أعلى على الواردات. ويُلزم هذا المبدأ أعضاء المنظمة بمعاملة شركائهم التجاريين على قدم المساواة.

وقالت أوكونجو-إيويالا إن هذا التراجع يمثل درسًا مهمًا قبيل مؤتمر المنظمة في الكاميرون الأسبوع المقبل، حيث سيناقش وزراء التجارة إصلاحات النظام التجاري العالمي، مؤكدة أن «النظام القائم على القواعد ربما تعرض لضغوط، لكنه بعيد كل البعد عن الانهيار».

حرب الشرق الأوسط "تهدّد الأمن الغذائي العالمي"

في سياق متصل، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا إن الحرب في الشرق الأوسط تشكّل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي العالمي، مناشدة بإبقاء سلاسل الإمداد العالمية مفتوحة.

وصرّحت المديرة العامة خلال إحاطة إعلامية في جنيف أن الحرب في الشرق الأوسط "تهدّد الأمن الغذائي العالمي، إذ إن الاضطرابات في الشحن وزيادة أسعار الطاقة تخفّض الإمدادات وترفع تكلفة الأسمدة".

وأشارت إلى أن الانقطاع المطوّل في الإمدادات قد يرتدّ على الأنظمة الغذائية، ما قد يدفع المزارعين إلى تخفيض استخدام الأسمدة وزرع محاصيل أقلّ كثافة من حيث المدخلات"، مشدّدة على "ضرورة إبقاء قنوات التجارة بالمواد الغذائية مفتوحة وقابلة للتنبّؤ، للسماح بتدفّق الإمدادات الغذائية إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها".