وصعدت العقود الآجلة لخام برنت1.32 دولار أو 1.20 بالمئة إلى 109.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا وبنسبة 0.31 بالمئة إلى 95.85 دولار.

ودعم الأسعار، أنباء عن دراسة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب موقع "أكسيوس" نقلاً عن ثلاثة مصادر.

وأوضح مدير تحليلات السلع في "ساكسو بنك"، "أولي هانسن"، أن السوق لا تزال تعاني نقصاً فعلياً في الإمدادات، ما يقلل من فرص حدوث تحول سريع في اتجاه الأسعار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب بنحو 7 بالمئة، بينما يسجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر تقارب 2 بالمئة، في أول تراجع أسبوعي خلال خمسة أسابيع.

وجاءت هذه التحركات رغم إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان استعدادها لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية.

كما أشار وزير الخزانة الأميركي، "سكوت بيسنت"، إلى إمكانية رفع العقوبات عن النفط الإيراني والإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لدعم الإمدادات.

وكانت الأسعار قد قفزت إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل في جلسة الخميس، بعد هجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل، وتعطل جزء من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وفي السياق ذاته، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، عدم استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية مجدداً، في محاولة لاحتواء التصعيد.

وعلى صعيد الإمدادات الأميركية، توقعت السلطات في ولاية نورث داكوتا ارتفاع إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة مع إعادة تشغيل آبار متوقفة، مع الإشارة إلى أن وتيرة الزيادة ستظل مرتبطة بمستويات الأسعار.