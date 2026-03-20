وأضافت الصحيفة أن الميزانية المخصصة لإدارة الحرب تُقدّر بنحو 39 مليار شيكل (حوالي 12.5 مليار دولار)، ما يتيح — وفق تقديرات مالية — إمكانية استنتاج المدة الزمنية المتبقية لاستمرار العمليات العسكرية في حال استمر الإنفاق بالمعدل الحالي.

وأشارت إلى أن هذه المعطيات تعكس حجم العبء الاقتصادي الكبير الذي تفرضه الحرب، في وقت تستعد فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للتقدم بطلبات تمويل إضافية مع استمرار العمليات القتالية.

وعند اندلاع الحرب، طالب مسؤولو في جيش الدفاع الإسرائيلي بزيادة ميزانية الدفاع من 112 مليار إلى 177 مليار شيكل (من 35 مليار إلى 56.5 مليار دولار).

لكن وزير المالية الإسرائيلي تمسك بموقفه لكنه سرعان ما استسلم لضغوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قرر زيادة المبلغ إلى 144 مليار شيكل (46 مليار دولار) مع خيار زيادة أخرى قدرها 13 مليار شكل (4 مليارات دولار).