وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت1.71 دولار أو 1.54 بالمئة إلى 106.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.92 دولار أو 1.98 بالمئة إلى 93.63 دولار.

وجاء هذا التراجع بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي، "سكوت بيسنت"، التي أشار فيها إلى إمكانية رفع العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، إضافة إلى احتمال الإفراج عن مزيد من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

كما عززت الأسواق إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان استعدادها للمساهمة في ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم هذا التراجع، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4 بالمئة، مدعوماً بالهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الخليج وما نتج عنها من تعطل في الإنتاج.

في المقابل، من المتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، مع اتساع الفارق السعري مع برنت إلى أعلى مستوى في 11 عاماً.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، عدم استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية مجدداً، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد.