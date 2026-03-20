تحديث الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4657.50 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0112 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن النفيس بأكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 4657.90 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

الضغوط التضخمية

يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.

وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 73 دولارا للأونصة. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1452.21 دولار.