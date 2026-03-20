وفي بيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، إضافة إلى اليابان وكندا، أدانت الدول الهجمات التي تشنها إيران، داعية إلى وقفها فوراً.

وأكد البيان استعداد هذه الدول للانضمام إلى "الجهود الملائمة" لضمان أمن الملاحة في المضيق، في إشارة إلى تنسيق دولي محتمل لحماية تدفقات الطاقة.

كما أشار إلى العمل مع دول منتجة للطاقة لزيادة الإنتاج، بهدف احتواء اضطرابات الإمدادات وتحقيق استقرار الأسواق العالمية.

ورحب البيان بعمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، مؤكداً أن الدول ستتخذ خطوات إضافية عند الحاجة لدعم السوق.