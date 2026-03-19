ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عرقلت طهران حركة الملاحة البحرية عبر المضيق للسفن التي تزعم ارتباطها بخصومها والدول المتحالفة معهم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب قوله إن البرلمان يدرس مشروع قانون يُلزم الدول التي تستخدم المضيق للشحن ونقل الطاقة والإمدادات الغذائية بدفع رسوم وضرائب لإيران.

وقال محمد مخبر مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن "نظاما جديدا لمضيق هرمز" سينفذ بعد النهاية المحتملة للحرب، بما يسمح لطهران بفرض قيود بحرية على الدول التي فرضت عليها عقوبات.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مخبر قوله اليوم الخميس"باستخدام الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، يمكننا فرض عقوبات على الغرب ومنع سفنه من المرور عبر هذا الممر المائي".