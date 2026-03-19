يأتي هذا التعديل بعد أن أشار البنك المركزي إلى حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي قد أعلن أمس الأربعاء في ختام اجتماعٍ استمر يومين حول السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضح المجلس أنه قرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة بعد أن أبقى أسعار الفائدة دون تغيير أيضا عقب اجتماعه الأخير في يناير.

وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، ظلت توقعات مسؤولي البنك المركزي الأميركي دون تغيير منذ ديسمبر الماضي، مما يشير إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط هذا العام.

في غضون ذلك، رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام مقارنة بتوقعات ديسمبر التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة.

كما رفع المجلس توقعت تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.3 بالمئة وفقا للتوقعات السابق، بينما بقيت توقعات معدل البطالة ثابتة عند مستوى 4.4 بالمئة.