وصعدت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 35 بالمئة خلال تعاملات الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وأكدت شركة قطر للطاقة أن منشآت رأس لفان تعرضت لـ"أضرار جسيمة" بعد سلسلة من الهجمات التي تسببت في اندلاع حرائق كبيرة.

وتنتج هذه المنشأة عادةً نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال. ورغم توقف الشحنات بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب الحرب، فإن الضربات الأخيرة تهدد بإبقاء أسعار الغاز مرتفعة في كل من أوروبا وآسيا لفترة أطول.

وفي الإمارات، أعربت الدولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي له بنجاح ودون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أنّ هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وعلى أن دولة الإمارات تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، ولصون مكتسباتها الوطنية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة سترد إذا تعرضت منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجمات جديدة.

ولا تزال التفاصيل الكاملة لحجم الأضرار والجدول الزمني المتوقع لأعمال الإصلاح غير معروفة حتى الآن. وبينما تستحوذ الدول الآسيوية على معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط، فإن أي اضطراب طويل الأمد في تدفقات الإمدادات من شأنه تقليص توازن العرض العالمي، مما يبقي الأسعار مرتفعة على مستوى العالم.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس بالنسبة لأوروبا، التي تخرج من فصل الشتاء بمستويات منخفضة في مخزونات الغاز. ما يعني أن دول القارة ستضطر إلى شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف لإعادة ملء خزاناتها، في وقت ستتنافس فيه مع المشترين الآسيويين على إمدادات أقل توافراً.

وقال آرنه لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة غلوبال ريسك مانجمنت لوكالة بلومبرغ نيوز: "قد يتوقف الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، من حيث المبدأ، لأشهر، وفي أسوأ السيناريوهات لسنوات. وبالنسبة لسوق الغاز، فإن الأزمة لا تنتهي ببساطة مع انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز."

وكان مصنع رأس لفان قد أُغلق في وقت سابق من هذا الشهر عقب هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، في أول انقطاع للإمدادات خلال ثلاثة عقود من التشغيل.

إلا أن الضربات الإضافية الأخيرة - التي جاءت رداً على هجوم إسرائيلي استهدف حقل جنوب فارس الضخم يوم الأربعاء - تسببت في أضرار واسعة للمجمع بأكمله، وفقاً لقطر، ما يؤجل احتمالات عودة العمليات إلى طبيعتها.

وفي تعاملات السوق، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب استحقاق — وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز — بنسبة 30.76 بالمئة لتصل إلى 71.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 8:02 صباحاً في أمستردام.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت العقود الآجلة للغاز الأوروبي ارتفاعا بنحو 150 بالمئة.