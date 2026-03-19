وأعلنت رئيسة الوزراء، "جورجيا ميلوني"، خفض سعر ليتر البنزين بنحو 0.25 يورو في محطات الوقود، في خطوة تستهدف تخفيف العبء على المستهلكين.

كما يتضمن المرسوم خصومات ضريبية لقطاع النقل البري، بهدف الحد من انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع الاستهلاكية.

ويتضمن أيضاً آلية لمكافحة المضاربة في السوق، لضمان توافق الأسعار مع تحركات النفط الخام عالمياً.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع أسعار النفط بنحو 50 بالمئة منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، والتي أدت إلى تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.