وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.67 بالمئة إلى 4,851.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ السادس من فبراير، فيما كانت الأسعار قد هبطت 3.7 بالمئة في جلسة الأربعاء.

في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.90 بالمئة إلى 4,852.19 دولار.

وجاء دعم الذهب من تراجع الدولار، ما يجعل المعدن المقوم به أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأوضح كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد"، "تيم ووترر"، أن تراجع زخم الدولار أتاح للذهب استعادة جزء من خسائره، وإن بوتيرة محدودة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط أضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية، ما قلص الدعم الأساسي لأسعار الذهب، التي تستفيد عادة من بيئة نقدية ميسرة.

وارتفع النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل بعد هجمات إيرانية على منشآت طاقة في المنطقة، ما زاد المخاوف التضخمية ودعم توجه الفيدرالي نحو التشدد.

ومنذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 9 بالمئة، تحت ضغط قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الملاذات الآمنة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 2035.25 دولار، فيما زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1492.25 دولار.