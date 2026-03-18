ففي الإمارات قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65 بالمئة.

كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر مصرف قطر المركزي الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.

وأكد المصرف، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" عند نسبة 3.85 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف "QCBLR" عند نسبة 4.35 بالمئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" عند نسبة 4.10 بالمئة.

وأعلن مصرف البحرين المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 4.25 بالمئة.

وكان مجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد أبقى أسعار الفائدة دون ⁠تغيير اليوم الأربعاء، وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار ⁠معدل البطالة وخفضًا واحدًا فقط لتكاليف الاقتراض خلال العام.

وصوت المجلس لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة في النطاق الحالي 3.50-3.75 بالمئة.

وأظهرت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية ⁠في البنك المركزي الأميركي انخفاض سعر الفائدة ‌القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا ⁠العام، دون ⁠أي إشارة ⁠إلى توقيت هذا الخفض.