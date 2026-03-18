وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن المخزونات لا يمكن أن تعوض تدفقات النفط بشكل دائم، واصفاً استخدامها بأنها خطوة مؤقتة تهدف إلى إرسال إشارة للأسواق وليس حلاً طويل الأمد.

وأضاف أن لدى الدول القدرة على ضخ المزيد من الاحتياطيات إذا لزم الأمر، لكن ذلك لا يغني عن عودة الإمدادات الطبيعية إلى الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية اتفاق 32 دولة عضو على الإفراج عن نحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن تساهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من هذه الكميات، التي يُرجح أن تغطي نقص الإمدادات لمدة تقارب 20 يوماً، في ظل تعطل الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "فاتح بيرول"، أن الدول الأعضاء مستعدة لضخ كميات إضافية من النفط "حسب الحاجة" لمواجهة ما وصفته الوكالة بأكبر انقطاع في إمدادات النفط في التاريخ.