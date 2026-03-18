وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.9 بالمئة خلال فبراير، مقارنة بزيادة بلغت 1.7 بالمئة في يناير الماضي.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ — إلى 2.4 بالمئة خلال فبراير، كما كان متوقعاً، مقابل 2.2 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات تسارع تضخم أسعار الخدمات إلى 3.4 بالمئة خلال فبراير، مقارنة بـ 3.2 بالمئة في يناير، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية في هذا القطاع.

في المقابل، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.1 بالمئة خلال فبراير، مقارنة بتراجع نسبته 4 بالمئة في يناير، ما حدّ جزئياً من تسارع التضخم العام.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 2.5 بالمئة، مقابل زيادة بلغت 2.6 بالمئة في يناير الماضي.