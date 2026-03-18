وأوضح المتحدث باسم الكرملين، "دميتري بيسكوف"، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات للحكومة بالنظر في تحويل مسار الإمدادات المتبقية إلى أسواق بديلة، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام المحادثات رغم تعقيد الملف.

وأشار بيسكوف إلى أن أسواق الطاقة العالمية تعرضت لسلسلة من الصدمات نتيجة الحرب مع إيران، ما يدفع موسكو إلى تقييم خياراتها الاستراتيجية بشأن أوروبا.

وأضاف أن روسيا تدرس بجدية احتمال الانسحاب من أسواق الطاقة الأوروبية، في خطوة قد تعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية.