وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4986.79 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 4990.70 دولاراً، بحسب بيانات وكالة رويترز.

مخاوف من بقاء الفائدة مرتفعة

وقال جيمي دوتا، محلل الأسواق لدى "نيمو.مني": "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وكلما طال أمد الصراع الإيراني، زادت احتمالات تحقق هذا السيناريو."

وأضاف أن هذا الوضع يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول المدرة للدخل.

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

يدخل الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، إذ أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم بأن إيران استهدفت تل أبيب بصواريخ، في ما وصفته بأنه رد على اغتيال إسرائيل للقيادي الأمني الإيراني علي لاريجاني.

ويفاقم ارتفاع أسعار النفط الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج. ورغم أن الذهب يُعد أداة تحوط ضد التضخم وحالات عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، فضلاً عن تعزيز عوائد الأصول المدرة للدخل.

ترقب قرار الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، للجلسة الثانية على التوالي، عند إعلانه قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

تحركات المعادن النفيسة الأخرى

وفي المعادن النفيسة الأخرى: