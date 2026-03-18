وتتنافس تينسنت، أكبر ناشر لألعاب الفيديو في العالم، مع منافسيها المحليين في قطاع التكنولوجيا، من بينهم علي بابا وبايدو وبايت دانس، لتقديم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ما هواتنغ، في بيان: "حافظنا على معدلات نمو صحية في عام 2025، إذ أسهمت قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين استهداف الإعلانات وتعزيز تفاعل المستخدمين مع ألعابنا."

وأضاف: "توفر أعمالنا الأساسية، التي تتمتع بمرونة عالية وقدرة قوية على توليد السيولة النقدية، الموارد اللازمة لتمويل استثماراتنا المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي."

وبدأت الشركة، التي تتخذ من مدينة شنتشن مقراً لها، مؤخراً التوسع في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام واقعية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو حجز الرحلات، وذلك من خلال تطبيقها الجديد WorkBuddy.

ويمثل هذا التطبيق، الذي أُطلق خلال الشهر الجاري، دخولاً إلى مجال يراه البعض المرحلة التالية لتطور هذه التكنولوجيا بعد روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي".

وقالت تينسنت، الأربعاء، إن صافي أرباحها لعام 2025 بلغ 224.8 مليار يوان (ما يعادل 32.6 مليار دولار)، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 221.9 مليار يوان في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لآراء اقتصاديين.

وتملك الشركة، التي تستحوذ على مطوّر ألعاب الرياضات الإلكترونية الشهيرة مثل "ليغ أوف ليجندز"، عمليات واسعة في قطاعات أخرى تشمل الحوسبة السحابية والترفيه.

ورغم أن تينسنت كانت تُعد حتى الآن لاعباً حذراً في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن ما هواتنغ تعهّد مؤخراً بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، واصفاً إياه بأنه "المجال الوحيد الذي يستحق الاستثمار".

وسعت الشركة خلال السنوات الأخيرة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق "وي تشات" متعدد الاستخدامات، والذي يحظى بانتشار واسع في الصين.

كما كانت من بين شركات التكنولوجيا الصينية التي تسارعت للاستفادة من موجة الاهتمام المتزايدة في البلاد بمنصة OpenClaw لوكلاء الذكاء الاصطناعي، التي طوّرها مبرمج نمساوي.

وتقدم تينسنت - وهي أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث القيمة السوقية - إلى جانب منافسيها، حلول تثبيت مبسطة وخطط برمجية منخفضة التكلفة لمساعدة المستخدمين على استضافة وكلاء OpenClaw على خوادم الحوسبة السحابية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر بأن البيت الأبيض يدرس ما إذا كانت استثمارات تينسنت في شركات ألعاب أميركية وفنلندية قد تشكل خطراً على الأمن القومي.

وبحسب الصحيفة، تتركز المناقشات بشأن حصص الشركة في كل من مطور لعبة "فورتنايت" شركة Epic Games، وشركتي Riot Games وSupercell، حول تداعيات محتملة على خصوصية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.