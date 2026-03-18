وأوضحت أمام البرلمان أن بلادها ستبذل أقصى جهد لحماية مصالحها الوطنية، مؤكدة أن أي قرار يجب أن يلتزم بالإطار القانوني الذي يحدد دور القوات اليابانية خارج البلاد.

وأضافت أن طوكيو ستعمل على توضيح ما هو مسموح قانونياً وما هو غير ممكن، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يدرك هذه القيود بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه تاكايتشي لزيارة واشنطن الخميس، في أول زيارة لها منذ فوزها بأغلبية كبيرة، والتي كانت تُعد فرصة لتعزيز التحالف بين البلدين رغم الخلافات التجارية.

لكن التوتر بات يهيمن على جدول الأعمال، بعدما اعتبرت طوكيو أن إرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط أمر شبه مستحيل، ما دفع ترامب إلى سحب طلبه غاضباً بعد عدم حصوله على دعم من الحلفاء.

ويزداد المشهد تعقيداً مع إعادة ترتيب أولويات الإدارة الأميركية بسبب الحرب مع إيران، والتي أدت أيضاً إلى تأجيل زيارة ترامب إلى بكين، في إشارة إلى تصاعد الضغوط على السياسة الخارجية الأميركية.