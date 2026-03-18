وبعد ارتفاعها بأكثر من ثلاثة بالمئة الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.55 دولار، أو 0.51 بالمئة، إلى 102.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 1.57 بالمئة، إلى 94.04 دولار.

وأكدت حكومة إقليم كردستان الاتفاق، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة للإعداد لاستئناف الصادرات، على أن تُحوّل العائدات إلى الخزينة الاتحادية، مع اتخاذ تدابير أمنية لحماية الحقول وضمان استمرارية العمليات.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن العراق استأنف بالفعل ضخ وتصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان بطاقة 250 ألف برميل يوميا.

وأوضح رئيس وزراء الإقليم، "مسرور بارزاني"، أن القرار يأتي في ظل "ظروف استثنائية" تمر بها البلاد، مع السماح بتصدير النفط في أقرب وقت، بالتوازي مع استمرار المباحثات مع بغداد بشأن القيود التجارية وضمانات شركات النفط.

ويأتي الاتفاق بعد تصاعد الخلاف بين الجانبين، إذ اتهمت بغداد حكومة الإقليم برفض استخدام خط الأنابيب كمسار بديل لتعويض تعطل الصادرات، بينما تحدثت أربيل عن تحديات أمنية واقتصادية لم تُعالج.

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، محذراً من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على الإيرادات ورواتب الموظفين، ومؤكداً استعداده لدعم أي إجراءات لتعزيز إدارة الدولة لقطاع النفط.

كما دعا البرلمان إلى تأهيل خط كركوك – فيشخابور – جيهان، وتوفير إمدادات النفط للمصانع لتفادي تراكم المخزونات في المصافي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجع فيه إنتاج النفط من الحقول الرئيسية في جنوب العراق بنحو 70 بالمئة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، نتيجة تعطل الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وكانت وزارة النفط قد طلبت في وقت سابق ضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من نفط كركوك عبر خط الإقليم إلى جيهان، في محاولة لتعويض النقص في الإمدادات.