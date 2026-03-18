وانخفض الدولار أمام الين، الذي ابتعد عن مستويات كان المتعاملون يستعدون عندها لتدخل الحكومة اليابانية، وذلك قبل اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وعكس الدولار اتجاهه أمام اليورو خلال اليوم، إذ ارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي قبل بدء اجتماع يستمر يومين في البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، ارتفع الدولار، الذي يُعد ملاذا آمنا، بشكل عام منذ الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وفي حين أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، انخفضت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل بعدما اتفقت الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية في سوميتومو ميتسوي "مع توقف ارتفاع أسعار النفط الخام مؤقتا في الوقت الراهن، لا يبدو أن الظروف تحسنت بشكل كبير، ولكن يبدو أن الأسواق بشكل عام بدأت تتعافى إلى حد ما".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.04 بالمئة إلى 99.51، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1543 دولار.

وارتفع الين 0.21 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 158.64 للدولار. وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ليصل إلى 1.3368 دولار.

وصل الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في نهاية الأسبوع الماضي، إذ دفع الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأصول الأميركية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.7117 دولار أمريكي اليوم الأربعاء، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.5868 دولار أميركي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الولايات المتحدة واليابان يستعدان لإصدار بيان مشترك يتفقان فيه على استثمار يصل إلى 11 تريليون ين (69.30 مليار دولار). ولم يظهر الدولار تحركا يذكر مقابل الين بعد ورود التقرير.

وعلى صعيد البنوك المركزية، سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره بشأن السياسة النقدية مساء الأربعاء، يليه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان غدا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي جميع هذه البنوك المركزية على أسعار الفائدة دون تغيير. وسيتطلع المتعاملون إلى تصريحات حول التضخم والتوقعات الاقتصادية وسط الحرب في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.50 بالمئة إلى 74184.63 دولار. وارتفعت إيثر 0.04 بالمئة إلى 2329.46 دولار.