وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتوقع استمرار الحرب مع إيران لأسابيع وليس لأشهر، مع استمرار العمليات العسكرية.

وأشار هاسيت إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتعرض لضرر كبير جراء الصراع حتى الآن، معتبراً أن ذلك يمثل مؤشراً إيجابياً في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

وشدد على أن ترامب لن يتراجع قبل تحقيق أهدافه بالكامل، في إشارة إلى استمرار النهج التصعيدي تجاه إيران.

وفي سياق متصل، كشف هاسيت أن الإدارة الأميركية تدرس تأمين مصادر بديلة للأسمدة، في ظل تعطل الإمدادات، بما في ذلك التوجه نحو فنزويلا وربما المغرب.